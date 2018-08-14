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» » Две радуги

Две радуги

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
fb.ru
Петербуржцы наблюдали необычное явление

Природа дарит нам множество необычных явлений. Одно из них накануне смогли наблюдать жители Северной столицы. В небе после дождя появилось сразу две радуги. Это очень красивое зрелище, которое можно было наблюдать в разных районах города. Многие очевидцы выложили вчера фотографии двойной радуги в соцсетях.

«Питерец.ру» отмечает, что при всей своей красоте и необычности появление двойной радуги не считается чем-то загадочным. Ученые находят этому простое логическое объяснение. Это происходит когда свет отражается в каплях дважды. В итоге происходит появление первичной и вторичной радуги. Расстояние между ними может быть разным. При этом первичная радуга будет ярче, нежели вторичная. Иногда на небе можно одновременно увидеть более двух радуг, но такое происходит довольно редко.
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