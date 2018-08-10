На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по демонтажу П-образной опоры поврежденной в результате дорожно-транспортного происшествия на развязке КАД на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца, км 129 внешнего кольца) в течение двух часов будут перекрыты съезды № 1 и № 4.



«В период с 01:00 до 03:00 12 августа 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта въезды на внутреннее и внешнее кольцо КАД из Санкт-Петербурга с Комендантского проспекта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад » Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса) . Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город" .ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.