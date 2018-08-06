На КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры до транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе (км 28 - км 41 внутреннего кольца) будут полностью перекрыты три полосы движения.

«В период с 7 по 22 августа 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая, третья и четвёртая полосы движения. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, с ограничением пропускной способности в два этапа. Вначале будут производиться работы на третьей и четвёртой полосе, затем на второй. Будет осуществляться поочередное перекрытие полос. Да данном участке дороги всего четыре полосы движения. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

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