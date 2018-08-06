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» » Контроль за ремонтом

Контроль за ремонтом

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти проверят подготовку учебных заведений 

Лето – период, когда школы и детсады активно готовятся к началу учебного года. Во многих образовательных учреждениях идет ремонт. На это выделяются серьезные суммы. Например, на ремонт гимназии №92 было выделено 1,9 млн. руб. Был сделан ремонт и обновлены спортзал, кабинеты труда и информатики. Серьезный ремонт был проведен в детском саду №32 на пр. Художников и других учреждениях.

По данным «Питерец.ру», власти Выборгского района осуществят проверку ремонта в школах и детских садах. Ожидается, что всего в 2018 году будет потрачено на ремонт школ и детсадов района более 155 млн. руб. Капитальный ремонт пройдет в 38 учебных учреждениях. Власти проверяют, насколько эти средства используются по назначению.
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