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» » На КАД между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На участке КАД между развязками с Октябрьской набережной и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Октябрьской набережной до транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе (км 86 - км 94 внешнего кольца) будут полностью перекрыты две полосы движения.

«В период с 31 июля по 7 августа 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы движения, по первой и второй полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .
«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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