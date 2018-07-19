Денис Четырбок предложил сделать бесплатным проезд в транспорте для участников марафона «Белые ночи»

В воскресенье, 22 июля, на Дворцовой площади Петербурга соберутся свыше 11 тысяч марафонцев, чтобы преодолеть дистанцию в 42 километра по улицам и набережным Северной столицы. Тогда же не менее опытные бегуны смогут попробовать свои силы в забеге на 10 километров. Ежегодный международный фестиваль «Белые ночи» пройдёт в историческом центре Петербурга в 29-й раз.

Специально к этому событию депутат ЗакСобрания Денис Четырбок обратился к Губернатору Георгию Полтавченко с предложением рассмотреть возможность организации для участников марафона бесплатного проезда в общественном транспорте. Парламентарий отмечает, что за свою многолетнюю историю фестиваль бега внёс большой вклад в развитие массового спорта и стал настоящей визитной карточкой Северной столицы, ежегодно собирая тысячи участников со всего мира.

В качества примера подобных льгот для спортсменов Четырбок приводит Бостонский и Таллиннский марафоны, на которых участникам предоставляется право бесплатного проезда.

Если в Смольном инициативу депутата поддержат, то для бесплатного проезда в городском транспорте участникам забега будет достаточно предъявить стартовый номер, который выдают организаторы фестиваля.

Ожидается, что в этом году в Петербург приедут спортсмены из более чем 60 стран мира, в том числе из Германии, Китая, Италии и Франции