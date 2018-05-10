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Общественники предложили ввести мораторий на выдачу разрешений на травматику

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
gunacademy.ru
Общественники предложили ввести мораторий на выдачу разрешений на травматику

Общественное движение «За безопасность» обратилось к директору Росгвардии с просьбой в срочном порядке прекратить выдачу лицензий на право владения огнестрельным оружием ограниченного поражения, а также провести ревизию всех ранее выданных разрешений.

«Травматика продолжает стрелять во всех городах нашей большой России, - рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, - и в подавляющем большинстве случаев без надобности. Страдают не только участники разных конфликтов, а случайные прохожие, погибают дети».

Эксперты по безопасности подчеркнули в своем обращении, что за последний месяц в России произошло несколько происшествий, в которых фигурировало огнестрельное оружие ограниченного поражения, проще говоря - травматика.

  • 19 апреля в Саратове в ходе ссоры на улице неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 31-летнего местного жителя. Молодой человек госпитализирован с ранением бедра.
  • 23 апреля возле одного из ТЦ в Петербурге мужчина попытался при помощи выстрелов из травматического пистолета предотвратить драку на автомобильной стоянке, в результате беспорядочной стрельбы пулю в лоб получила девушка, ожидавшая такси.
  • 26 апреля во Владивостоке 9-летний мальчик нашел дома травматический пистолет и случайно выстрел себе в голову. Ребенок скончался от ранения в больнице.
  • 2 мая в «новой Москве» словесный конфликт перерос в стрельбу. Ранены три человека.
  • 6 мая в Петербурге пьяный мужчина угрожал убийством жене, направив в ее сторону травматический пистолет.
  • 6 мая в Ленинградской области пьяный мужчина «по ошибке» расстрелял автомобиль, в котором находился малолетний ребенок.

Общественное движение «За безопасность» неоднократно просило депутатов федерального парламента, региональные и местные власти изменить (внести предложения об изменении) законодательство об оружии, ввести новые правила, которые бы ограничили круг лиц, которые имеют право на законных основания владеть травматическим оружием.

«Мы смогли добиться лишь того, чтобы лица, претендующие на лицензию, разрешающую владеть травматическим оружием, проходили обязательное обучение в тире, однако это лишь одна из мер, которая сама по себе не работает. Мы просим Росгвардию прекратить выдачу лицензий, ввести на год или дольше мораторий, а за это время тщательно проверить, как лица, которые ранее получили разрешения, соблюдают законодательство и, что это за люди вообще, можно ли им доверить травматическое оружие», - добавил Курдесов.

В общественном движении «За безопасность» также предложили ввести персональную ответственность участковых, которые не глядя выдают лицензии асоциальным гражданам или гражданам, которые были в течение последних пяти лет зачинщиками бытовых ссор и уличных конфликтов.
Источник: Движение «За безопасность»
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