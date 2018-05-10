На участке КАД между развязками с Р-21 «Кола» и Октябрьской набережной будут перекрывать полосы для движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-11 8 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене опоры освещения на участке КАД между транспортными развязками на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Мурманск ( Р-21 «Кола» ) и развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – завод им.Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) ( км 53 – км 54 внутреннего кольца, км 86 – км 87 внешнего кольца) будут перекрыты три полосы для движения.

«В период с 10.00 до 20.00 11 мая 2018 года в связи с производством работ по замене высокомачтовой опоры освещения с мобильной короной, расположенной в разделительной полосе, поврежденной в результате дорожно-транспортного происшествия, будут закрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы по внешнему кольцу КАД и четвертая полоса по внутреннему кольцу КАД. По полосам оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конусы). Привлечены машины прикрытия подрядной организации, оборудованные проблесковыми маяками и стробоскопами.

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО "Светосервис - СПБ".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.