Акция в защиту «Телеграм»

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Петербурге прошла акция против блокировки мессинджера «Телеграм» и за защиту свободного интернета. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, большая колонна двигалась по городу, скандируя соответствующие лозунги. Люди активно протестовали против действий властей в отношении интернета.

Основатель «Телеграм» Павел Дуров отметил, что такое сочетание погодных условий и активности людей возможно только в Петербурге. Безусловно, это высказывание носит явно субъективный характер. Но оно показывает, насколько Дуров доволен той поддержкой, которую ему оказали люди. Та ситуация, которая сейчас происходит с «Телеграм» и российским интернетом вообще, напрягает многих пользователей, что выливается в акции протеста.