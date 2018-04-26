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» » На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Ольгино-Симоногонт» (км 99 внутреннего кольца, км 42 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение 7 часов съезды № 1-1 и № 2.

«В период с 23:00 27 апреля до 6:00 28 апреля 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург и съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.  

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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