Вирус в «Сбербанк Онлайн»

«Питерец.ру» сообщает, что недавно в сети появилась информация о вредоносной программе, с помощью которой злоумышленники совершают мошеннические действия в «Сбербанк Онлайн». Однако руководство банка опровергло данные сведения.

В Сбербанке подтвердили наличие вируса. Однако пользователи «Сбербанк Онлайн» могут оставаться спокойными. Никакой опасности для них нет. В приложении предусмотрена специальная защита от этой трояновской программы. Так что мошенники не могут совершить задуманное по отношению к интернет-пользователям банка.

Клиенты Сбербанка могут не переживать за свои деньги. Благодаря специальной защите опасный вирус, способный выводить средства со счетов клиента, нейтрализован.