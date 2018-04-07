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» » На Софийской улице асфальт сошел вместе со снегом

На Софийской улице асфальт сошел вместе со снегом

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
На пути автомобилистов и общественного транспорта образовались огромные пробоины

В Петербурге на Софийской улице на въезде в Колпино асфальт сошел вместе со снегом. Об этом сегодня, 6 апреля, Piter.TV сообщили очевидцы. По их словам, на пути автомобилистов и общественного транспорта в Колпино образовались огромные пробоины. Местные жители прислали пугающее видео разбитого асфальта в редакцию Piter.TV.

На кадрах видны десятки рытвин и пробоин, расположенных на правой полосе движения автомобилей. Ровных участков практически нет. Дорожные ямы быстро заполнила грязная дождевая вода. Автомобилисты вынуждены снижать скорость до 40 километров в час, чтобы не повредить автомобиль. Проблемный отрезок длится более километра: водители подозревают, что его укрепили плохим асфальтом во время последних ремонтных работ.
Источник: ПитерТВ
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