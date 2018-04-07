На Софийской улице асфальт сошел вместе со снегом

В Петербурге на Софийской улице на въезде в Колпино асфальт сошел вместе со снегом. Об этом сегодня, 6 апреля, Piter.TV сообщили очевидцы. По их словам, на пути автомобилистов и общественного транспорта в Колпино образовались огромные пробоины. Местные жители прислали пугающее видео разбитого асфальта в редакцию Piter.TV.

На кадрах видны десятки рытвин и пробоин, расположенных на правой полосе движения автомобилей. Ровных участков практически нет. Дорожные ямы быстро заполнила грязная дождевая вода. Автомобилисты вынуждены снижать скорость до 40 километров в час, чтобы не повредить автомобиль. Проблемный отрезок длится более километра: водители подозревают, что его укрепили плохим асфальтом во время последних ремонтных работ.