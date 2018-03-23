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ККИ контролирует или терроризирует?

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59
Автор: demidov
+1
Фото:
yandex
Реконструировали памятник и захватили часть берега Большой Невки.

Оказалось, что выход к воде оградил забором владелец бывшего гребного клуба «Спартак». Произошло всё, конечно, неожиданно и незаметно, несмотря на то началось ещё три года назад. Именно тогда учебно-спортивную базу «Спартак» на набережной реки Большой Невки 24 выкупило ООО «Гребной клуб «Спартак». Позже базу почти полностью снесли. Никого не остановил тот факт, что здание являлось памятником архитектуры. Как так получилось – вопрос закономерный, но, увы, уже неактуальный, а вот то, что перестроенное здание обнесли металлической оградой, ненароком прихватив кусок берега Большой Невки - стоит на повестке дня. Как пояснили в ККИ, этот берег не сдавался кому-либо в аренду, поэтому такой самозахват нарушает Водный кодекс. Конечно, комитет, борющийся за внешний облик Северной столицы, «оперативно» включился в работу и составил протокол об административном правонарушении. Правда, в работе ККИ всегда есть «но». Протокол составили, но требование о демонтаже самовольной ограды предъявить забыли. Или «забили»? Этот вопрос не возникал бы, если бы вся деятельность Комитета по контролю за имуществом не была столь противоречива. Слишком выборочно он контролирует городское имущество.
Напомним, что с прошлого года постановлением Правительства Санкт-Петербурга ККИ единолично наделён полномочиями безнаказанно сносить любое, показавшееся ему незаконным, имущество. По сути, появился карательный орган, работающий без суда и следствия. Этим правом ведомство активно пользуется. А вот кто попадёт в немилость, а кто останется незамеченным – русская рулетка. Например, Комитет обнаружил и демонтировал незаконную парковку в Невском районе, но активно игнорируют незаконно подселившегося к петербургской Филармонии «замечательного соседа» – ларек с фастфудом. Стоит отметить, что зловонная закусочная беспрепятственно работает уже около года, хоть по данным проверок ККИ и делает это незаконно. Защитники городского имущества даже якобы направили в адрес нарушителя претензию о нецелевом использовании участка, вот только владельцы точки уверяют, что никаких претензий ни от кого, в том числе Комитета, не получали и поэтому ведут свой бизнес по сей день. Получается, что созданный для более эффективного управления городским имуществом ККИ, не в состоянии хоть как-то существенно повлиять на общую ситуацию в городе.
ККИ контролирует или терроризирует?
За почти год работы ведомство проявило себя как предвзятый и некомпетентный орган, бессильный против реальных случаев нарушения закона. Сотрудники ведомства периодически устраивают рейды и ликвидируют незаконно размещенные объекты, но делают это настолько не оперативно, что большинство нелегалов успевает сменить место дислокации. С чем связана эта неоперативность, с некомпетентностью или же с предвзятостью? Некоторые предприниматели открыто полагают, что нарушителей заранее предупреждают о «внезапных» проверках. Это небезосновательно, например количество незаконных мобильных торговых точек за прошедшее время практически не изменилось, а на своевременные обращения граждан работники зачастую отвечают витиеватыми отписками или прямо признают, что не в силах определить законность объекта. А некоторые представители бизнеса уличают комитет в целенаправленных рейдах по поиску нарушений и даже выдумыванию этих самых нарушений, лишь бы сохранить положительную статистику по своей карательной работе. Скорее всего, такие задачи ставятся руководителем Андреем Коротковым. Чиновник с подмоченной репутацией в Москве сбежал в Петербург и с подачи губернатора Полтавченко стал главой комитета по контролю за городским имуществом. С тех пор законопослушных предпринимателей постоянно «душат» плановыми и внеплановыми проверками, заставляя закрывать бизнес с «законным» поводом, в то время как нелегалы не только не уходят с городских улиц, но и расширяют свои сферы.
Поэтому вполне закономерно складывается мнение, что имущественный блок усердно работает против города, придерживаясь собственных мотивов.
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