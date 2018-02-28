Традиционная борьба со снегом

«Питерец.ру» сообщает, что общее количество выпавших осадков в Петербурге в этот зимний сезон составило 1,6 м. С начала зимы было вывезено около 2 млн. кубометров снега.

Только в минувшую неделю этот объем составил 300 тыс. кубометров. Данные предоставили в петербургском комитете по благоустройству. Было отработано 11,5 смен техники и почти 9 тыс. смен ручной уборки. Чтобы избавить Северную столицу от снега, в последнюю неделю было задействовано свыше 7700 единиц спецтехники. Пришлось прибегать к помощи эвакуаторов.

Борьба со снегом и наледью – один из важнейших вопросов конца зимы. Сегодня этот момент будут обсуждать в Смольном. Власти Северной столицы делают все возможное, чтобы привести город в оптимальное для этого времени года состояние.