Каникулы перенесут?

«Питерец.ру» сообщает, что власти страны обдумывают идею переноса школьных каникул. Подобная практика может быть введена как эксперимент. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

Вопрос с перенесением сроком каникул возник по причине детей, которые профессионально занимаются горными лыжами. Они приезжают в центр с юга России во время горнолыжного сезона. Однако сейчас сохраняется серьезная зависимость от погоды.

Чиновники обдумывает идею популяризации горных лыж, ссылаясь на практику других стран, где используется гибкая система каникул. Если такое решение примут, юные лыжники будут меньше зависеть от капризов погоды и смогут спокойно заниматься данным видом спорта.

На данный момент решение еще не принято, но правительство всерьез работает над проработкой данной идеи.