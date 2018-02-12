ента новостей

06:16
Каникулы перенесут?
22:32
Сергей Бабурин побывал в Санкт-Петербурге
23:22
Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге
15:12
Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала
12:53
В Главном штабе открыта фотовыставка Бориса Смелова
12:45
В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
12:27
В Красном Селе обокрали пожилую женщину
12:22
В Приморском районе с поличным задержали "карманника"
12:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют три съезда
08:46
Отношение к Олимпиаде
00:53
Евролига: ЦСКА проиграл матч-триллер в Валенсии, у Де Коло – 30 очков
23:50
На кого ещё рассчитывает Олег Знарок на Олимпиаде кроме Шипачёва и Гусева
16:42
Будут ли петербуржцы сортировать мусор?
12:07
Крымская вариация
11:39
В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника
11:30
В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков
11:19
В Ленобласти молодой мужчина соблазнил школьницу
11:00
Общественники предложили создать при МВД отряды волонтеров безопасности
07:43
Важность науки
00:46
«Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка
14:35
Шатов покинул «Зенит» вслед за Дзюбой и Новосельцевым
13:22
Реконструкция моста с грифонами в Санкт-Петербурге
13:15
В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке
12:58
Концерты проекта «Классика в темноте»
11:04
В Центральном районе ограблен салон связи
10:59
В Ленобласти шестеро в масках ограбили дом предпринимателя
09:26
Почерневший снег
21:10
Цикл лекций «Париж эпохи Модильяни» в Музее Фаберже
18:50
Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга
16:56
Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Каникулы перенесут?

Каникулы перенесут?

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Каникулы могут перенести из-за горных лыж

«Питерец.ру» сообщает, что власти страны обдумывают идею переноса школьных каникул. Подобная практика может быть введена как эксперимент. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

Вопрос с перенесением сроком каникул возник по причине детей, которые профессионально занимаются горными лыжами. Они приезжают в центр с юга России во время горнолыжного сезона. Однако сейчас сохраняется серьезная зависимость от погоды.

Чиновники обдумывает идею популяризации горных лыж, ссылаясь на практику других стран, где используется гибкая система каникул. Если такое решение примут, юные лыжники будут меньше зависеть от капризов погоды и смогут спокойно заниматься данным видом спорта.

На данный момент решение еще не принято, но правительство всерьез работает над проработкой данной идеи.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-09-2014, 09:14
2015 год обещает стать годом «каникул»
5-08-2013, 07:05
После каникул возобновили производство Петербургские заводы Nissan и Hyundai
27-01-2016, 09:49
Вынужденные каникулы
10-04-2017, 10:28
Летний отдых для школьников
10-01-2013, 08:26
За время новогодних каникул полицейские 38 человек из ночных клубов отправили проверять на наркотики
7-07-2015, 15:42
День семьи в Галерее

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
258
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
215
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
354
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
240
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх