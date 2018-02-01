Борьба за безопасное вождение

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам 2017 года прокуратура Северной столицы подала 367 заявлений о лишении прав водителей с психическими расстройствами, а также алкогольной и наркотической зависимостью.

Эти данные показывают, что существует реальная проблема с прохождением медкомиссии. В каких-то случаях она носит формальный характер. В итоге люди, которые не должны управлять авто, все равно оказываются за рулем. Среди них водители с нарушениями психики, а также люди, страдающие алкоголизмом и наркоманией.

Несмотря на то, что водители проходят ежегодную медкомиссию, статистика исков о лишении прав по медицинским показаниям остается неутешительной. Можно дселать вывод, что система дает сбой.