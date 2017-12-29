Испытание дорожных покрытий

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдут испытания материалов для дорожных покрытий. Это бетон, асфальтобетон, грунты и прочие элементы. Тестирование будет проводиться с помощью новых технологий.

Проверка пройдет в новой лаборатории, которая открылась в Санкт-Петербурге. Она является одной из крупнейших в России. На открытии присутствовал вице-губернатор Албин.

Здесь создана современная научно-техническая база. Сотрудники могут пользоваться современным оборудованием в количестве 70 единиц. Выпущенные материалы соответствуют российским и зарубежным стандартам. Комплекс предназначен для испытаний различных материалов и конструкций, которые проходят в режиме реального времени.