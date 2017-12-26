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Полное перекрытие съезда на КАД

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны в ночное время перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны (км 57+792 внутреннего кольца) полностью перекроют съезд №1.

«26 и 27 декабря 2017 года в период с 22.00 до 6.00 в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на проспект Обуховской Обороны» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки  запрещающие проезд всех транспортных средствв данном направлении, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

«Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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