Полное перекрытие съезда на КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны (км 57+792 внутреннего кольца) полностью перекроют съезд №1.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки запрещающие проезд всех транспортных средствв данном направлении, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.