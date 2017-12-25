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Опасные роллы

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Почти треть роллов в Петербурге оказались опасными

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники Центра контроля качества провели проверку некоторых продуктов. Проверка проводилась в магазинах и ресторанах. Что характерно, во всех местах закупки контрольной партии результат оказался одинаков: примерно 30% роллов содержали кишечную палочку. О выявленных нарушениях сообщили в Роспотребнадзор.

По мнению специалистов, источником бактерий, оказавшихся в роллах, обычно становится не рыба, как считают многие. Вредные микроорганизмы попадают в роллы через грязные руки или посуду. Посмотрим, как отреагирует на случившееся Роспотребнадзор и последуют ли какие-либо санкции со стороны этого органа. Ведь показатель зараженных роллов оказался достаточно серьезным.
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