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Правительство запретит принудительно высаживать из общественного транспорта малолетних безбилетников

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Brest.biz
Правительство запретит принудительно высаживать из общественного транспорта малолетних безбилетников

Министерство транспорта России внесло проект поправок в постановление Правительства России, разработанных в целях установления запрета на принудительную высадку из транспортных средств безбилетного лица, не достигшего возраста шестнадцати лет. Об этом говорится в письме Минтранса, направленного руководителю общественного движения «За безопасность» Дмитрию Курдесову.

Ранее движение общественное движение «За безопасность» обратилось к министру транспорта России Максиму Соколову с просьбой до наступления холодов юридически урегулировать возможные конфликты между кондукторами и несовершеннолетними пассажирами, в частности, запретить высаживать детей из общественного транспорта на улицу в минусовую температуру.

«Мы рады, что Министерство транспорта прислушалось к нашей просьбе и очень надеемся, что Правительство в ближайшее время примет все необходимые изменения в постановление, которое регулирует перевозку детей в общественном транспорте», - сказал Дмитрий Курдесов.

Он еще раз напомнил, что прошлой зимой кондукторы по разным причинам высаживали детей из общественно транспорта на мороз. Школьникам по несколько часов приходилось добираться до школы или дома по заснеженной дороге при минусовой температуре.

«Подобных происшествий прошлой зимой было несколько десятков, - добавил Дмитрий Курдесов. - Дети рисковали жизнью из-за каких-то 10-20 рублей, а часто просто из-за некомпетентных кондукторов, которые решили испытать свою власть на самых маленьких и беспомощных».
Источник: Движения «За безопасность»
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