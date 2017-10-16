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» » Регистрация питомца: глупость или полезное нововведение?

Регистрация питомца: глупость или полезное нововведение?

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Автор: Petshopru
0
Фото:
pixabay.com
В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о ветеринарной безопасности и платной регистрации кошек и собак. Ветврач сети магазинов

В 2015 году была создана система учета кошек и собак. Сегодня Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, который определит, каким образом и кем будет осуществляться регистрация животных.
Учет четвероногих подразумевает под собой обычную обязательную регистрацию или чипирование по желанию владельца, которое также поможет зафиксировать питомца в государственном реестре.
Некоторые хозяева животных новость приняли не особо радостно, аргументируя это тем, что данное обязательство приведет к дополнительным расходам.
Ветеринарный врач сети магазинов Petshop.ru Игнатьева Мария Олеговна объяснила владельцам кошек и собак, почему регистрация принесет обществу пользу. По словам эксперта, чипирование – это электронный собачий или кошачий паспорт, который они всегда носят с собой. В чипе хранится информация о питомце и его владельце. Регистрация четверолапых поможет быстро вернуть потерявшегося любимца домой, спокойно путешествовать с ним в другие страны, идентифицировать собаку или кошку при необходимости, привлечь к ответственности недобросовестных заводчиков и владельцев. Кроме того, в случае укуса собаки, пострадавший сможет обойтись без уколов против бешенства, если у чипированной собаки в паспорте есть сведения о вакцинации.
Помимо всего вышеперечисленного, законопроект направлен на борьбу с жестоким обращением с животными и предполагает усиление контроля за питомцами, как домашними, так и служебными.
«Не стоит бояться регистрации – мы лишь идем по пути цивилизации. В Германии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах Америки программа чипирования и учета животных успешно реализуется. Для живодеров и нерадивых владельцев в этих странах действует реальное наказание. Таким образом, подобное нововведение в России позволит защитить как людей, так их питомцев», – прокомментировала Мария Олеговна.
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