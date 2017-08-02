Всероссийский рейтинг детских загородных лагерей

Специалисты Департамента культуры Москвы и компании «Мосгортур» составили рейтинг. К оценке детских летних лагерей эксперты подошли с пристрастием. Изучили инфраструктуру, тематику смен, уровень подготовки вожатых.

Редакторы программы «Большая страна: люди» на ОТР проанализировали получившийся список. В рейтинг вошло 800 загородных детских центров из 69 регионов России. Лидерами по количеству учреждений стали: Крым, Краснодарский край, Самарская, Воронежская, Московская, Ленинградская, Тверская, Нижегородская, Ярославская и Новосибирская области.

Чуть больше половины всех лагерей, проверенных специалистами, находятся у моря (21,5%), реки или озера (30,1), не у водоема расположены 48,4 % центров.

У большинства (80%) есть свое футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, половина - предлагает столы для настольного тенниса. Среди новых видов активного досуга - веревочный парк (он оборудован в 6% лагерей) площадки для игры в пейнтбол и лазертаг ( 5,1%), в некоторых центрах есть скалодром (4,6%). Каждый десятый лагерь оборудован компьютерными классами (10-14% лагерей).

Но чем больше услуг и комфортнее проживание, тем дороже путевка. Самыми дорогими оказались лагеря Тюменской, Ленинградской, Московской областей, Краснодарского, Приморского края и Республики Крым. Их полная стоимость в среднем выше 30 тыс. рублей за стандартную смену продолжительностью 21 день. В 30 регионах путевка стоит не дороже 20 тыс. рублей. Минимум зафиксирован в Воронежской области - 15 тыс. рублей.

Итак, десятка лучших мест отдыха, где ребенку будет интересно, а родителям спокойно. Закрывает ее лагерь "Солнечный", на девятом месте – "Сокол", на строчку выше – "Лучезарный" и седьмая позиция – у "Космоса". Примечательно, что все эти лагеря находятся в Анапе – черноморском городе, который заслуженно называют самым комфортным детским курортом.

На 6 месте рейтинга круглогодичный оздоровительный комплекс "Буревестник". Он расположен в Ленинградской области. Каждая смена там – тематическая, может быть посвящена военно - патриотическому воспитанию, экологии или театру.

Пятое место – детский лагерь "Фома", Биробиджан. На четвертом – подмосковный "Орленок". Третье место – снова Анапа - Всероссийский детский центр "Смена" - территория достижений! Туда приезжают не просто отдохнуть, но и зарядиться энергией, открыть в себе лучшие качества, стать лидером, например!

А лидеры нашего хит парада – всероссийский центр Орленок, он находится в Туапсе (2-е место) и Артек – полуостров Крым.

Смотрите в эфире телеканала ОТР: 3 августа в 06:00; 12:05