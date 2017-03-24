Незаконная свалка

Вопросы экологии являются актуальными для всех регионов России. Ленинградская область не является исключением в этом ряду. Проблемам с полигонами отходов, незаконными свалками и прочими моментами, влияющими на окружающую среду, уделяется большое внимание.

«Питерец.ру» сообщает, что в поселке Янино-1 была организована очередная несанкционированная свалка. Правоохранительными органами установлено, что осенью 2016 года на участок в поселке свозили опасные отходы. В итоге окружающей среде был причинен ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ведется следствие. Подозреваемыми в организации незаконной свалки являются двое местных жителей в возрасте 40 и 57 лет. Они задержаны полицией.