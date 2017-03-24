Свежие новости

09:31
Незаконная свалка
09:23
Концерт "Мумий Тролль" в Петербурге
09:18
Исторический Питерский Музей о сборе уникальных музейных единиц – зайцев
09:07
Строительство идет полным ходом…
23:27
«Локомотив» оказал СКА достойное сопротивление, но проиграл в овертайме
22:20
Надувные женщины протестовали против испорченного воздуха
22:19
Телефон доверия для детей и подростков
21:57
Эвакуация машины сорвалась
15:29
Пьяные кульбиты
08:32
Выставку Айвазовского посетило около четверти миллиона человек
07:59
Шампунь для улиц
07:40
Дискуссии по животным
21:55
Школьный автобус перевернулся в придорожную канаву
18:35
«Тосно» сыграет с «Динамо» в 28-м туре чемпионата ФНЛ
17:48
Иностранцы узнали больше о молодежной политике Петербурга
16:12
Митрополит Иларион представил книгу о жизни Иисуса Христа
16:11
В Петербурге состоялся День Русского музея
14:40
"Поздравление" с наступающим праздником Песах
08:30
Лидерство в молодежной сфере
08:02
Качество торговли и экономическое развитие
14:47
Вечер Песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга
14:37
Трехлетие Крымской весны
14:00
Страшное ДТП под Тихвином
12:57
Нелепая смерть
07:50
Пора вскрывать лед
07:03
Где отдыхать на майские праздники?
21:31
Сборная России готовится к игре с Кот д'Ивуаром без Дзюбы
20:19
Активисты обозначили опасные «Новосёлки»
20:17
Петербургский литературный десант высадился в Салониках
12:54
Ночной грабёж в Петергофе
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Незаконная свалка

Незаконная свалка

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
За организацию свалки придется отвечать перед законом

Вопросы экологии являются актуальными для всех регионов России. Ленинградская область не является исключением в этом ряду. Проблемам с полигонами отходов, незаконными свалками и прочими моментами, влияющими на окружающую среду, уделяется большое внимание.

«Питерец.ру» сообщает, что в поселке Янино-1 была организована очередная несанкционированная свалка. Правоохранительными органами установлено, что осенью 2016 года на участок в поселке свозили опасные отходы. В итоге окружающей среде был причинен ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ведется следствие. Подозреваемыми в организации незаконной свалки являются двое местных жителей в возрасте 40 и 57 лет. Они задержаны полицией.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...

Похожие публикации

25-08-2015, 00:06
Незаконная свалка с ртутью
11-04-2016, 10:24
Очередная свалка
17-09-2012, 12:36
Свалка на Нижнекаменской проверяется прокуратурой
13-01-2016, 07:42
В Петербурге продолжается борьба с опасными отходами
5-03-2013, 21:23
Мусорный полигон во Всеволожском районе всё-таки прикроют
15-02-2017, 07:03
Закройте полигоны!

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
76
Вчера, 15:29
Пьяные кульбиты
0
137
22-03-2017, 21:55
Школьный автобус перевернулся в придорожную канаву
0
262
21-03-2017, 14:00
Страшное ДТП под Тихвином
0
195
18-03-2017, 13:57
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
Наверх