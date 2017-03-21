Где отдыхать на майские праздники?

Популярность Северной столицы России в туристическом плане уже ни для кого не является секретом. Петербург стал желанным места для отдыха многих людей. В город на Неве охотно приезжают российские и зарубежные туристы.

«Питерец.ру» сообщает, что в рейтинге наиболее популярных городов России для отдыха в майские праздники Петербург занял одно из лидирующих мест. Этот рейтинг был составлен на основании количества забронированных номеров. Лидером оказалась Москва, а Северная столица заняла второе место. Далее идут Казань, Псков и Вологда. Но эти три города остались далеко позади, заметно уступив Москве и Петербургу.

Важно отметить, что количество российских туристов, которые намерены посетить Петербург в майские праздники, увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.