Время уборки

«Питерец.ру» отмечает, что после окончания зимнего периода и межсезонья возникает необходимость приводить город в порядок. Этим будут заниматься дорожные и коммунальные службы.

Заместитель губернатора Николай Бондаренко заверил, что в Петербурге достаточно средств для борьбы с грязью. Активные работы начнутся с 1 апреля. Более 300 сотрудников коммунальных служб выйдут на улицы, чтобы мыть их шампунем.

В парках и скверах посадят примерно 5 тыс. деревьев и большое количество кустарников и цветов. Дворы будут очищены от мусора. Также приведут в порядок фасады. На данный момент производится уборка остатков противогололедных реагентов, которые использовались зимой.

Не обойдут вниманием и свалки, которых в городе довольно много.