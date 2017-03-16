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» » Столетний юбилей

Столетний юбилей

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Невскому району Петербурга исполнилось 100 лет

2017 год является особенным для жителей Невского района Северной столицы. Это связано с круглой датой. Ведь в этом году исполняется 100 лет со дня основания района. С этим знаменательным событием его жителей поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Георгий Сергеевич подчеркнул значимость района для экономики и благоустройства всего города, а также отметил, что сам прожил здесь более 20 лет. Однако, несмотря на особый статус этого района, главным богатством, по словам губернатора, являются люди.

К поздравлению губернатора также присоединился глава городского парламента Вячеслав Макаров, который тоже сказал немало теплых слов.

«Питерец.ру» напоминает, что Невский район стал отдельной административной единицей указом Петросовета в феврале 1917 года. 
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