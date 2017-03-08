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» » Появление кенгурят

Появление кенгурят

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В зоопарке родились новые питомцы

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградском зоопарке родились кенгурята. Таким образом, зверинец пополнился новыми питомцами. Сразу три самки кенгуру явили на свет детенышей. Первые из них родились еще в конце прошлого года. Пока малыши находятся в сумке своих матерей. Они еще крошечные и лысые, потому редко выходят из своих «убежищ». Обычно покидать сумки кенгурята начинают через 7-9 месяцев после своего рождения. Так начало периода их самостоятельной жизни не за горами.

В настоящий момент сотрудники зоопарка еще не смогли определить пол кенгурят. Исключением стал один детеныш, который оказался самцом. Самки Дафна, Нимфа и Хлоя заботливо носят своих крошечных малышей в сумках, оберегая их от посторонних.
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