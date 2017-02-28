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Опасность радиоактивного мусора

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Ленобласть столкнется с проблемой радиоактивного мусора

«Питерец.ру» сообщает, что в ближайшие годы Ленинградская область будет вынуждена решать проблему радиоактивного мусора. Из-за этого количество опасных отходов в Сосновом Бору увеличится во много раз. Данная ситуация объясняется тем, что закончится срок эксплуатации энергоблоков ЛАЭС, а это приведет к появлению огромного количества опасных отходов. Их нужно будет утилизировать таким образом, чтобы не нанести ущерб окружающей среде.

Выбор оптимальной технологии захоронения РАО – серьезнейший вопрос, решением которого нужно заниматься уже сейчас. Петербургские экологи предлагают внести некоторые изменения в законодательство, чтобы порядок обращения с такого рода отходами отвечал объективным реалиям и позволял эффективно решать проблему экологической безопасности.
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