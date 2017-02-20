Осторожней со стихией

«Питерец.ру» сообщает о разгулявшейся в городе стихии. Поднялся сильный ветер, порывы которого местами достигают 17 м/сек. В настоящий момент передвигаться по Петербургу довольно непросто. Ветер буквально сбивают людей с ног. Раскачиваются некоторые металлические и рекламные конструкции, из-за чего гражданам нужно быть особенно осторожными.

Усугубляется ситуация тем, что на дорогах остается гололед. МЧС рекомендует предпринимать все необходимые меры предосторожности. В домах и квартирах не следует оставлять окна открытыми. Находясь на улице, нужно обходить рекламные конструкции. Водителям же нужно быть особенно внимательными на дороге, сохранять необходимую дистанцию по отношению к другим автомобилям.