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Осторожней со стихией

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rustelegraph.ru
В Петербурге ветер, сбивающий людей с ног

«Питерец.ру» сообщает о разгулявшейся в городе стихии. Поднялся сильный ветер, порывы которого местами достигают 17 м/сек. В настоящий момент передвигаться по Петербургу довольно непросто. Ветер буквально сбивают людей с ног. Раскачиваются некоторые металлические и рекламные конструкции, из-за чего гражданам нужно быть особенно осторожными.

Усугубляется ситуация тем, что на дорогах остается гололед. МЧС рекомендует предпринимать все необходимые меры предосторожности. В домах и квартирах не следует оставлять окна открытыми. Находясь на улице, нужно обходить рекламные конструкции. Водителям же нужно быть особенно внимательными на дороге, сохранять необходимую дистанцию по отношению к другим автомобилям.
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