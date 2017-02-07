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» » В Пушкине открыт районный штаб движения «Волонтеры Победы»

В Пушкине открыт районный штаб движения «Волонтеры Победы»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Торжественное открытие районного штаба регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В театральном фойе Дома молодежи «Царскосельский» состоялось торжественное открытие районного штаба регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На это знаковое событие пришли школьники, студенты и курсанты Пушкинского района.

С приветственными словами выступили представители Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Напомним, что Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» стало преемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Девизом движения являются слова: «Волонтеры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее!». Оно объединяет более 157 000 добровольцев по всей стране.

От лица Всероссийского движения «Волонтеры Победы» к пушкинцам обратилась руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Юлия Рудык. Она рассказала о целях и задачах общественного движения, его волонтерах, проводимых мероприятиях и акциях, в частности об акции «Письмо Победы». Кстати, её участниками стали все присутствовавшие на открытии штаба. Каждый получил бланк, в котором предлагается заполнить три пункта: сказать спасибо за боевой подвиг своим близким, участвовавшим в Великой Отечественной войне, рассказать какое участие они принимали в Великой Отечественной войне, и что сами ребята сделали для сохранения памяти о своих героях. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из всех регионов России.

«Теперь все те ребята, которые стремятся помогать в организации или сопровождении мероприятий смогут проводить встречи, обучения в одном месте - доме молодежи «Царскосельский». Пушкинский район всегда в числе передовых по реализации совместных с «Волонтерами Победы» мероприятий, надеюсь, с открытием районного штаба работа станет еще продуктивнее, системнее и все больше и больше неравнодушных жителей Пушкинского района станут частью нашего Всероссийского движения», - подчеркивает Юлия Рудык.

Затем координатор Волонтеров Победы в Пушкинском районе, начальник отдела поддержки молодежных инициатив Дома молодежи «Царскосельский» Юлия Якубина рассказала о том, чего удалось достичь в нашем городе с апреля 2016 года.

Работает группа в социальной сети «ВКонтакте». Одним из самых значимых мероприятий, проведенных с помощью Волонтеров Победы, стала акция «Бессмертный полк». Также добровольцы приняли участие в акциях «Георгиевская ленточка» в мае, раздав 6000 лент. Целью акции «Улицы Героев», посвященной Дню героев Отечества, стала актуализация знаний о героях, чьи имена носят улицы Пушкинского района Санкт-Петербурга. В ходе акции волонтеры раздавали жителям и гостям города Георгиевские ленточки и листовки с кратким описанием жизни и подвига героя, чье имя дало название улице. Это были первые шаги, а теперь на базе Дома молодежи «Царскосельский» официально открылся районный штаб ВОД «Волонтеры Победы». Он объединит активистов Пушкина и Павловска для совместной работы по сохранению и распространению памяти о нашей великой Победе, о нашей гордости, о наших Воинах – Победителях.

Закончилась встреча торжественным вручением флага общественного движения и общей фотографией на память.
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