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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов

«Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Голы Дзюбы и Оздоева помогли победить французский клуб, ослабленный отсутствием Депая.

«Питерец.ру» заметил, что в этот раз Сергей Семак не стал выпускать Йордана Осорио даже на замену. Сработало – «Зенит» со счётом 2:0 выиграл у «Лиона» и серьёзно увеличил свои шансы на попадание в 18 финала.

Могли сказаться на печальном для французского клуба визите в Санкт-Петербург и кадровые проблемы. Помимо Депая отсутствовали ещё два важных для команды Руди Гарсии футболиста (Ауар и Мендеш). Но и «сине-бело-голубых» можно заслуженно похвалить: побеждать «по заказу» особенно сложно.

Открыть счёт «Зениту» удалось перед самым перерывом: Артём Дзюба после подачи с углового забил головой. Расстроенные игроки «Лиона» сразу схлопотали два «горчичника», и на перерыв чемпион России ушёл лидером в счёте. Закрепил успех хозяев поля Магомед Оздоев, которому невольно помог отличиться защитник «Лиона» Марсело.

После пяти сыгранных в групповом турнире Лиги Чемпионов матчей показатели «Зенита» и «Лиона» идентичны – по 7 очков при абсолютно одинаковой разнице мячей. Но «Зенит» имеет преимущество по личным встречам (в Лионе было 1:1).

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