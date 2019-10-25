Евролига: ЦСКА вслед за «Химками» уверенно победил в Германии

«Питерец.ру» уверен, что «Панатинаикос», обыгравший вчера баскетбольный «Зенит», нельзя сравнивать с «Баварией» или «Альбой». Греческий клуб побеждал в Евролиге, а сразу две немецкие команды попали в турнир в этом сезоне благодаря расширению количества команд.

Однако «Зенит» играл на своём паркете и проиграл, а «Химки» и ЦСКА выиграли в гостях. При этом «Химки» ранее неизменно проигрывали «Баварии» в рамках Евролиги – 4 раза подряд. Но на этот раз подопечные Куртинайтиса уверенно выиграли вторую и третью четверти, а вместе с ними и весь матч (87:74). Если бы Алексей Швед не промазал 6 дальних бросков из 7, то набрал бы больше 19 очков.

А сегодня ЦСКА не испытал никаких проблем с берлинской «Альбой». Класс московских армейцев настолько выше, что Уилл Клайберн сыграл менее 9 минут и набрал 2 очка. ЦСКА победил со счётом 82:66, выиграв третью четверть 22:8. В составе победителей самыми результативными стали Майк Джеймс (22 очка) и Дэрран Хиллиард (21 очко).

ЦСКА вместе с «Барселоной» возглавляет таблицу Евролиги – по 4 победы, «Химки» выиграли 3 игры.