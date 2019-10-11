«Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка

Баскетбольный «Зенит» достойно продержался три четверти в матче с грозной «Барселоной», но заключительный отрезок матча проиграл со счётом 7:28. Не упустил случай блеснуть в матче с бывшей командой экс-зенитовец Кайл Курич. Реализовав 5 дальних бросков из 10, американский защитник в итоге набрал 24 очка. Главный тренер гостей Пешич, чувствуя особый настрой Курича, дал ему сыграть почти полчаса чистого игрового времени.

Другим творцом победы «Барселоны» стал звёздный форвард Никола Миротич (17 очков и 10 подборов). Финальная сирена прозвучала при счёте 87:63 в пользу фаворита. «Питерец.ру» в оправдание второго подряд разгрома в Евролиге напоминает о кадровых проблемах: не играли сегодня Айон и Зубков. Достойно выглядел центровой «Зенита» Колтон Айверсон (9 очков и 8 подборов), а самым результативным у нашего клуба стал Евгений Воронов (10 очков). «Зенит» набрал всего 63 очка, но вчера «Фенербахче» в Белграде ограничился 56 очками.

«Химки» в упорном поединке обыграли «Басконию», Алексей Швед набрал 21 очко.