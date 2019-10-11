ента новостей

22:25
«Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка
14:56
Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».
10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
08:31
Мошенничества с картами продолжаются
08:31
Свои валюты лучше
22:35
ЦСКА обыграл «Баварию» несмотря на подвиги Монро
19:33
Международный конкурс от Эрмитажа на лучшую новогоднюю игрушку
19:28
В память о Леониде Менакере
18:00
Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы
11:19
Больше трёх. Поэтический вечер
11:14
В Ленобласти жертвой мошенников стала пожилая женщина
10:44
Фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY
10:39
Полицейские задержали налетчика на цветочный магазин
10:27
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге
10:00
Конференция «Таможня будущего: вектор на цифровизацию. Перспективы развития электронных сервисов. Опыт и практика»
07:55
Яблоки для детей и инвалидов
07:50
Борьба со свалками продолжается
15:26
На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ
14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
14:40
Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке
14:32
Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
14:31
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора
14:29
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет
11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка

«Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка

0
46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
Без Густаво Айона сдержать команду Николы Миротича было ещё труднее.

Баскетбольный «Зенит» достойно продержался три четверти в матче с грозной «Барселоной», но заключительный отрезок матча проиграл со счётом 7:28. Не упустил случай блеснуть в матче с бывшей командой экс-зенитовец Кайл Курич. Реализовав 5 дальних бросков из 10, американский защитник в итоге набрал 24 очка. Главный тренер гостей Пешич, чувствуя особый настрой Курича, дал ему сыграть почти полчаса чистого игрового времени.

Другим творцом победы «Барселоны» стал звёздный форвард Никола Миротич (17 очков и 10 подборов). Финальная сирена прозвучала при счёте 87:63 в пользу фаворита. «Питерец.ру» в оправдание второго подряд разгрома в Евролиге напоминает о кадровых проблемах: не играли сегодня Айон и Зубков. Достойно выглядел центровой «Зенита» Колтон Айверсон (9 очков и 8 подборов), а самым результативным у нашего клуба стал Евгений Воронов (10 очков). «Зенит» набрал всего 63 очка, но вчера «Фенербахче» в Белграде ограничился 56 очками.

«Химки» в упорном поединке обыграли «Басконию», Алексей Швед набрал 21 очко.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-03-2019, 22:36
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Автодор» с разницей «+22»
24-05-2018, 23:43
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Автодор» в первом матче серии плей-офф
9-12-2017, 21:29
«Зенит» победил «Автодор», Курич и Фрейзер набрали по 22 очка
9-11-2017, 00:29
Драматичная развязка матча «Зенит» - «Тофаш»: выручил Курич
10-11-2016, 00:45
«Зенит» проиграл «Уникахе», несмотря на 35 очков Тулсона
31-01-2016, 23:07
Павел Антипов набрал 23 очка в матче с ВЭФом

Происшествия на дорогах

0
154
9-10-2019, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
152
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
262
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
173
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх