Владимир Ткачёв забил дважды, но СКА проиграл ЦСКА по буллитам

Игровой день в КХЛ начался с крушения «Ак Барса» в Новосибирске. Полный тёзка форварда СКА Владимир Ткачёв смог забросить шайбу при счёте 4:1 в пользу «Сибири», сделав поражение казанцев менее крупным. Не по зубам защите «Ак Барса» сегодня оказался форвард сибиряков Романцев, сделавший хет-трик.

СКА, ворота которого защищал Алексей Мельничук, провёл очень достойный матч с ЦСКА и мог победить в овертайме. Однако использовать удаление Светлакова не удалось, и победа досталась москвичам в буллитной серии.

Дублем отметился нападающий Ткачёв (на фото), который снова подтвердил своё желание стать звездой КХЛ. Ткачёв дважды сравнивал счёт (у ЦСКА нашёлся свой снайпер – Максим Шалунов, дважды пробивший Мельничука). «Питерец.ру» заметил, что даже ассистенты у Шалунова не поменялись – в обеих шайбах гостей поучаствовали Робинсон и Окулов.

СКА имел прекрасные возможности вырвать победу в концовке, когда поочерёдно были удалены Калинин, Марченко и Светлаков. Не забили в формате «5Х3» и в большинстве в дополнительное время – проиграли в серии штрафных бросков. Следующим соперником СКА будет «Салават Юлаев».