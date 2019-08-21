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» » Новости с Кубка Латвийских железных дорог: популярен счёт 3:0

Новости с Кубка Латвийских железных дорог: популярен счёт 3:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
pribalt.info
Состоялись два матча на прибалтийском предсезонном турнире.

В межсезонье миграция хоккеистов из клуба в клуб приобретает в КХЛ серьёзный характер. «Питерец.ру» обратил внимание на два матча стартовавшего в Риге Кубка ЛЖД – 2019. Участвуют пять команд, одна из которых («Локомотив») стартовый тур пропустила.

«Ак Барс» с Биляловым в воротах всухую обыграл минское «Динамо» (3:0). Вратарская тема сейчас должна волновать болельщиков «Ак Барса»: в клубе три вратаря, и сложно сказать, кто будет основным. Травма помешала сыграть в полную силу в сезоне – 2018/2019 недавно отметившему 28-летие Эмилю Гарипову. Его конкуренты – более молодой Тимур Билялов, проведший хороший сезон в рижском «Динамо», и шведский новобранец Адам Рейдеборн – лучший голкипер тамошнего чемпионата.

Следующими на рижский лёд вышли хозяева турнира и «Автомобилист». Счёт повторился – 3:0 в пользу рижан. Проведший едва ли не лучший сезон в карьере Линус Виделль (в прошлом чемпионате опытный швед набрал 48 очков!) пока ждёт достойного предложения от всех команд из КХЛ. А сегодня дубль сделал другой рижский легионер – Картер Эштон, а третью шайбу в ворота екатеринбуржцев забросил ровесник Виделля Лаурис Дарзиньш, которому тоже 34 года.

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