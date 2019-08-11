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» » РПЛ: «Локомотив» показал силу, а ЦСКА не сумел забить «Сочи»

РПЛ: «Локомотив» показал силу, а ЦСКА не сумел забить «Сочи»

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43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
4:0 в матче с «Уралом» показывают, что команда Юрия Сёмина может претендовать на многое.

«Питерец.ру» посмотрел статистику очных поединков «Локомотива» и «Урала»: перевес был у москвичей. При этом календарный матч прошлого чемпионата в Москве закончился в пользу екатеринбуржцев.

Но на этот раз у гостей никаких шансов не было: «Локомотив» забил четырежды, а пропускать бразильский россиянин Гильерме не стал. Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов отличились до перерыва, а Гжегош Крыховяк и Алексей Миранчук огорчили голкипера «Урала» Годзюра во втором тайме. У железнодорожников – 10 очков и они входят в пятёрку лидеров чемпионата России.

А вот ЦСКА после победы в прошлом туре в Казани испытал серьёзное разочарование во встрече с новичком высшего дивизиона ФК «Сочи». В составе сочинцев весь матч отыграл Кристиан Нобоа. Первый тайм ЦСКА не удался совсем, а во втором тайме сочинская оборона не позволила пробить Джанаева. Так начавший первенство с четырёх «баранок» подряд «Сочи» смог отобрать очки у одной из ведущих команд России.

Прямо сейчас в Грозном «Ахмат» играет со «Спартаком»: Денис Глушаков вышел в стартовом составе.

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