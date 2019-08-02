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«Зенит», «Ростов» и «Рубин» лидируют в РПЛ перед 4-м туром

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16
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.kc-camapa.ru
Лучшим бомбардиром чемпионата России является Александр Соболев из «Крыльев Советов».  

«Зенит» в первых трёх турах первенства страны по футболу набрал 9 очков – 100%-ный результат. «Ростов» Валерия Карпина должен благодарить судьбу за спасение в игре со «Спартаком» во 2-м туре: Роман Ерёменко стал автором голевой передачи в компенсированное время. Ростовчане победили «Оренбург» и «Арсенал» и расположились на второй строчке (7 очков при разнице мячей 7–5).

Те же 7 очков, что и «Ростов», набрал «Рубин». Подопечные Романа Шаронова выжали максимум на старте чемпионата. «Питерец.ру» писал о том, как гол Кварацхелия позволил казанскому клубу свести вничью матч с «Локомотивом» (1:1). С «Динамо» не обошлось без везения: «Рубин» выиграл в меньшинстве, после чего дома (но не на «Казань-Арене») был с тем же минимальным счётом обыгран «Ахмат». Именно команда Рашида Рахимова обыграла в 1-м туре «Краснодар», который пока не входит в первую тройку (6 очков).

В споре бомбардиров есть единоличный лидер – это высокорослый Александр Соболев. Форвард «Крыльев Советов» начал с дубля в ворота Игоря Акинфеева (один из голов – с пенальти), а во 2-м туре забил «Арсеналу», хотя самарцы проиграли.

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