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» » Вслед за Эрнани «Зенит» может покинуть и Нобоа

Вслед за Эрнани «Зенит» может покинуть и Нобоа

0
51
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Эквадорский полузащитник может оказаться в ФК «Сочи» - бывшем петербургском «Динамо».  

«Сочи» Александра Точилина прямо сейчас проводит дебютный для клуба матч высшего футбольного дивизиона со «Спартаком». В составе сочинцев есть несколько бывших зенитовцев – Цаллагов, Новосельцев, Набиуллин и Полоз.

Лишний повод для остряков, называющих «Сочи» фарм-клубом «Зенита», может дать переход в эту южную команду Кристиана Нобоа. Возрастной эквадорец (в апреле Нобоа исполнилось 34 года) после недавней травмы может не вписываться в схемы Сергея Семака перед Лигой Чемпионов. «Питерец.ру» цитирует Точилина:

«Перед тем, как говорить о Нобоа, нужно, чтобы он присоединился к нам.» –сказал главный тренер сочинского клуба.

А вот бразилец Эрнани отправился в итальянскую «Парму». СМИ сначала путались в условиях аренды Эрнани на Апеннинах. Однако чуть позже всё встало на свои места. «Парма» арендовала бразильца на сезон – 2019/2020, после чего произойдёт выкуп футболиста. Важно и то, что «Парма» будет выплачивать Эрнани все причитающиеся по контракту с «Зенитом» деньги. Так «сине-бело-голубые» уменьшили зарплатную ведомость!

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