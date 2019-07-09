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» » Ален Жиресс: как сделать провальную и спасительную замену в одном матче

Ален Жиресс: как сделать провальную и спасительную замену в одном матче

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bamada.net
На Кубке Африки тренер сборной Туниса сначала осложнил положение своей команды, а затем нашёл выход.

У Туниса была ужасная статистика и в матчах с Ганой, и в плей-офф на Кубках Африки в ХХI веке. Чтобы одержать историческую во всех смыслах победу, наставнику тунисцев Алену Жирессу пришлось поломать голову. И чемпион Европы – 1984 нашёл решение: выставить на игру состав «разрушителей», а на замену выпустить блеснувшего на ЧМ – 2018 Хазри.

В первом тайме на стороне тунисцев сыграла штанга и арбитр, отменивший чистый гол соперника. А вышедший на замену Хазри организовал гол – 1:0 в пользу Туниса на 73-й минуте. Теперь тунисцы могли играть на контратаках, но перестарался Жиресс. Он выпустил на замену защитника Бедуи, который умудрился в компенсированное ко второму тайму время забить в свои ворота.

В дополнительное время ганцы не особо старались добить деморализованных тунисцев, хотя один великолепный момент создали: Джордан Айю промазал. Перед серией пенальти Жиресс исправился, заменив отлично игравшего вратаря Ассена на Бен-Мустафу. Вышедший на замену голкипер отбил удар Экубана, и Тунис смог выиграть этот сложнейший матч и попасть в четвертьфинал Кубка Африки.

 

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