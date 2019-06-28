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Свершилось – «Зенит» сыграет в Евролиге!

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Петербургский баскетбольный клуб получил wild-card в Евролигу – 2019/2020.  

Жоан Плаза (на фото) всё таки решил сверхзадачу на сезон – но не он один. Несмотря на то, что «Зенит» не смог пройти ЦСКА в полуфинале плей-офф Лиги ВТБ и не выиграл Еврокубок, место в Евролиге досталось именно «сине-бело-голубым». На руку «Зениту» сыграл целый комплекс причин – и величина Санкт-Петербурга, и раскрученный клубный бренд, и титульный спонсор.

Любители баскетбола вправе задаться вопросом: почему руководство Евролиги остановило свой выбора на «Зените», ведь и УНИКС, и «Локомотив-Кубань» успешнее нашей команды выступали на европейской арене. В активе краснодарских железнодорожников есть и участие в «Финале четырёх» главного клубного турнира Европы.

Однако решение принято – и теперь «Зениту» нужно готовиться к дебюту в Евролиге. Продлён контракт с центровым «бигмэном» Сергеем Балашовым (22 года, рост 2,05). А вот Сергей Карасёв может оказаться в «Химках», но официального подтверждения пока нет.

Неизвестно, останется ли в «Зените» следующая игроков – Арманд, Миллер-Макинтайр, Мекель, Симонович, Ютофф и один из героев прошлого сезона Джален Рейнольдс.

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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