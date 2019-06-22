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Ренфро и Альбиси – уже в «Зените», Томас – на подходе

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.rtrs.tv
Баскетбольный «Зенит» проявляет селекционную активность.

Самым громким приобретением баскетбольного «Зенита» пока стал Алекс Ренфро (на фото). Любителям баскетбола этот боснийский американец хорошо известен. Ренфро уже играл в России, защищая цвета «Енисея». До перехода в «Зенит» 33-летний Ренфро играл за «Партизан» из Белграда. Генеральный директор «сине-бело-голубых» Церковный уже выразил надежду, что Ренфро станет одним из ключевых игроков задней линии.

Ещё одним новичком-легионером в составе петербургского клуба стал француз Эндрю (почему не Андре?) Альбиси. Этот игрок должен закрыть проблемную для нашей команду позицию разыгрывающего. Петербургские зрители могли видеть Альбиси в матче Еврокубка в январе, когда «Зенит» уступил «Андорре» со счётом 71:80. Тогда Альбиси набрал 10 очков и сделал 7 передач. Важно, что Альбиси входит в основной состав сильной сборной Франции.

«Питерец.ру» обратил внимание, что в сферу интересов «Зенита» входит и форвард «Валенсии» Уилл Томас. Этот американский форвард, которому 1 июля исполнится 33 года, в минувшем сезоне выиграл Еврокубок.

Все по теме: баскетбол БК «Зенит» трансферы
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