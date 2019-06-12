Был ли пьяный дебош Лунёва в аэропорту?

Голкипер «Зенита» Александр Лунёв не попал в основу сборной России в отборочных встречах с Сан-Марин и Кипром. Однако отдых не пошёл Лунёву на пользу: сегодня СМИ облетела новость о недостойном поведении Лунёва во Внуково.

Скандалить петербуржец начал ещё около стойки регистрации в утреннее время. «Питерец.ру» не знает, почему Лунёв так рано начал отмечать День России, но алкоголь в крови спортсмена был обнаружен. Пришлось вызывать полицейских и составлять протокол: речь идёт о мелком хулиганстве.

Причиной обращения сотрудников авиакомпании к правоохранителям стало неадекватное поведение Лунёва и те слова, которые были им обращены к окружающим. Вратарю «Зенита» не дали пройти в вылетавший в Санкт-Петербург самолёт, что и вызвало гнев 27-летнего Лунёва.

Комментирующие новости об этом происшествии пользователи интернета шутят, что количество алкоголя в крови Лунёва не располагало к буйному поведению. Так один из посетителей сайта Sports.ru написал:

«0,77 промилле? Я так на работу хожу каждый день!»