Конфуз с финнами в полуфинале ЧМ: никогда такого не было – и вот опять!

Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Дадонов, Ковальчук, Анисимов, Капризов, Григоренко: «Питерец.ру» умышленно перечислил всех атакующих форвардов сборной России. Потому что сегодня никто из них не смог пробить 24-летнего голкипера финнов Кевина Ланкинена из системы «Чикаго Блэкхокс».

Да и автор победного гола изучен в КХЛ вдоль и поперёк: Маркко Анттила из «Йокерита» сделал себе отличный подарок к наступающему 34-летию. В третьем периоде при счёте 0:0 долговязый Анттила забросил, возможно, главную шайбу в своей карьере. Гол получился не из изящных: бросок – отскок – повторный бросок и Василевский оказался бессилен.

Не забросить ни одной шайбы сборной Финляндии, которая по составу смотрелась явно слабее России, Канады, Швеции, Чехии и США – вот настоящий провал. Итог полуфинала весьма обиден для нашей команды: единственное поражение со счётом 0:1 после восьми побед подряд (включая крупные победы над Чехией, Швейцарией и Швецией) отправило команду Ильи Воробьёва и Ильи Ковальчука бороться за бронзу.