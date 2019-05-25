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» » Конфуз с финнами в полуфинале ЧМ: никогда такого не было – и вот опять!

Конфуз с финнами в полуфинале ЧМ: никогда такого не было – и вот опять!

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.gettyimages.com
Всё звёздное нападение сборной России сложило клюшки к щиткам финского голкипера.  

Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Дадонов, Ковальчук, Анисимов, Капризов, Григоренко: «Питерец.ру» умышленно перечислил всех атакующих форвардов сборной России. Потому что сегодня никто из них не смог пробить 24-летнего голкипера финнов Кевина Ланкинена из системы «Чикаго Блэкхокс».

Да и автор победного гола изучен в КХЛ вдоль и поперёк: Маркко Анттила из «Йокерита» сделал себе отличный подарок к наступающему 34-летию. В третьем периоде при счёте 0:0 долговязый Анттила забросил, возможно, главную шайбу в своей карьере. Гол получился не из изящных: бросок – отскок – повторный бросок и Василевский оказался бессилен.

Не забросить ни одной шайбы сборной Финляндии, которая по составу смотрелась явно слабее России, Канады, Швеции, Чехии и США – вот настоящий провал. Итог полуфинала весьма обиден для нашей команды: единственное поражение со счётом 0:1 после восьми побед подряд (включая крупные победы над Чехией, Швейцарией и Швецией) отправило команду Ильи Воробьёва и Ильи Ковальчука бороться за бронзу.

Все по теме: хоккей Чемпионат мира Сборная России
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