СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА

Несмотря на минимальный разрыв между ЦСКА и СКА в таблице Западной конференции КХЛ, «Питерец.ру» не верит в чудо. Догнать столичных армейцев команде Ильи Воробьёва не удастся, ведь ЦСКА завершает чемпионат домашней серией. Сравним календари ЦСКА и СКА: московский клуб на своём льду сразится со «Слованом», «Витязем», «Локомотивом» и рижским «Динамо». Только ярославцы способны отобрать очки у ЦСКА, но ведь разрыв составляет 3 очка (с нынешнего сезона КХЛ перешла на двухочковую систему).

18 февраля «Локомотив» приедет и в Санкт-Петербург: с ярославцами невские армейцы сыграют после матча с «Йокеритом». Завершать «регулярку» СКА будет на выезде поединками с «Нефтехимиком» и «Трактором».

Сегодняшняя игра со «Спартаком» прошла не совсем по победному шаблону этого сезона. По воротам заработавшего очередной «сухарь» Хелльберга «красно-белые» бросили всего 18 раз, а вот игроки СКА побеспокоили Беспалова 21 раз – мало! Открыл счёт Коскиранта, вторую шайбу петербургской команды забросил 20-летний Михаил Мальцев.