ента новостей

09:46
В Ленобласти ограбили отделение связи
09:16
Снежный день Святого Валентина
08:47
Вклады выросли?
23:06
СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА
18:22
Выставка Александры Фатеевой "Крымский пейзаж"
17:08
В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая
17:04
Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко
16:54
«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?
13:16
В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
09:35
В Ленобласти соблазнили воспитаницу детского дома
09:26
Санкции снимут?
09:10
Намыва не будет
23:53
«Зенит» проиграл «Фенербахче»: виноват не только Мак
18:28
Друзь vs Бер: при чём здесь партия «Яблоко»?
10:55
Жителя Колпино заподозрили в педофилии.
10:39
Фильм-репортаж о спектакле-документе «ЖУРАВЛИКИ»
10:30
Фестиваль JAZZMAN
09:46
В Приморском районе задержали уличного грабителя
09:43
Основа успеха
09:42
В Петербурге с крыши дома на 14-летнюю девочку упала льдина
08:19
Протечки крыш
22:57
УНИКС обыграл ЦСКА в Единой Лиге ВТБ с разницей в 3 очка
17:07
Крупный ущерб муниципалитету Петербурга выявили правоохранители после запроса депутата Романова
16:30
Нечто в упаковке из-под молока – сертоловские школьники пожаловались на качество питания
12:16
Спектакль "Домовой"
12:13
Спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви»
12:10
В Петербурге задержали гражданина похитившего нескольких миллионов у своей знакомой
11:47
В Петроградском районе нашли повешенного украинца
10:50
Возвращение к реагентам?
09:18
А теперь плюсовая температура
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА

СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА

0
73
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Московские армейцы одолели более сложного соперника – казанский «Ак Барс».

Несмотря на минимальный разрыв между ЦСКА и СКА в таблице Западной конференции КХЛ, «Питерец.ру» не верит в чудо. Догнать столичных армейцев команде Ильи Воробьёва не удастся, ведь ЦСКА завершает чемпионат домашней серией. Сравним календари ЦСКА и СКА: московский клуб на своём льду сразится со «Слованом», «Витязем», «Локомотивом» и рижским «Динамо». Только ярославцы способны отобрать очки у ЦСКА, но ведь разрыв составляет 3 очка (с нынешнего сезона КХЛ перешла на двухочковую систему).

18 февраля «Локомотив» приедет и в Санкт-Петербург: с ярославцами невские армейцы сыграют после матча с «Йокеритом». Завершать «регулярку» СКА будет на выезде поединками с «Нефтехимиком» и «Трактором».

Сегодняшняя игра со «Спартаком» прошла не совсем по победному шаблону этого сезона. По воротам заработавшего очередной «сухарь» Хелльберга «красно-белые» бросили всего 18 раз, а вот игроки СКА побеспокоили Беспалова 21 раз – мало! Открыл счёт Коскиранта, вторую шайбу петербургской команды забросил 20-летний Михаил Мальцев.

Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-02-2019, 23:31
Баскетбольный ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге
17-01-2019, 22:53
Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»
22-03-2018, 22:45
СКА – в полуфинале Кубка Гагарина, ЦСКА бьётся с «Йокеритом»
18-10-2017, 20:37
ЦСКА вслед за «Трактором» разгромил и «Металлург»
21-08-2017, 23:08
СКА обыграл ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ – 4:2
12-08-2017, 20:39
Головин помог ЦСКА одержать волевую победу над «Спартаком»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
230
4-02-2019, 10:33
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
401
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
326
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
538
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
Наверх