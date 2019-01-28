КХЛ: разгромы «Адмирала» и «Авангарда»

Игры между географическими соседями «Амуром» и «Адмиралом» традиционно проходили в упорной борьбе. Но сегодня «Адмирала» словно бы не было на домашнем льду – счёт 0:7 говорит сам за себя. «Питерец.ру» не заметил у «Моряков» каких-то кадровых проблем: тем удивительнее подобный исход встречи. Если «Адмирал» продолжил показывать такие результаты на финише сезона, то снова начнутся разговоры о возможном исчезновении этой команды из Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» в этом календарном году не выглядит так грозно, как осенью. Догнать «Автомобилист» в таблице Восточной конференции омичам вряд ли удалось бы даже в случае победы над «Куньлунем». А вот в случае новых поражений «Ястребы» могут уступить первую строчку в дивизионе «Барысу» и получить менее комфортных соперников в плей-офф.

С появлением в составе Налимова «Авангард» стал хуже играть в обороне: представить в начале сезона пять пропущенных шайб от «Куньлуня» с Бобковым в воротах было очень трудно. Китайский клуб сильно отстал от «Трактора», но не сложил оружия и победил дома сильного соперника из Омска со счётом 5:2.