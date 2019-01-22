День в КХЛ: разгром «Адмирала» и дубль Дарзиньша

Первый же результат хоккейного вторника изрядно удивил. Давно лишившийся даже теоретических шансов на плей-офф «Адмирал» крупно победил дома такого монстра, как «Авангард». Наставнику омичей Бобу Хартли пришлось даже менять вратаря – не помогло. «Моряки» выиграли 4:1, порадовав домашнюю публику.

Вроде бы закрепившийся на восьмой строчке Восточной конференции «Трактор» капитулировал перед «Автомобилистом». Блестяще стартовавший в этом сезоне клуб из Екатеринбурге выиграл со счётом 3:0, Коварж добился «сухаря».

Минское «Динамо» сдалось СКА, проиграв в Санкт-Петербурге 1:5. Белорусским болельщикам лучше не смотреть положение команд на Западе: минчан от плей-офф отделяет пропасть в 20 очков.

«Питерец.ру» отмечает полезность Лауриса Дарзиньша. Этот опытный нападающий рижского «Динамо» сделал дубль в матче, в котором его команде не смогли помочь травмированные Виделль и Кларк. Рижане победили дома «Слован» (3:2). Благодаря этой победе прибалтийская команда приблизилась к конкурентам за место в плей-офф – «Сочи» и «Витязю».