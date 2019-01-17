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Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»

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46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
На этот раз невские армейцы позволили сопернику больше бросать по воротам.

Счёт 3:1 в пользу СКА – таков итог поединка с московскими динамовцами. Все три шайбы нашей команды (отличились Хафизуллин, Дацюк и Белов) были заброшены в равных составах. А пропустил СКА в меньшинстве: Дмитрий Кагарлицкий реализовал удаление Каблукова. Грубияном проявил себя в составе гостей Егор Зайцев. Арбитры выписали защитнику динамовцев матч-штраф во втором периоде.

Основной конкурент СКА в Западной конференции КХЛ свой матч тоже выиграл. «Питерец.ру» считает, что соперник у столичных армейцев был серьёзнее, чем у СКА – «Автомобилист». Московские армейцы смогли не пропустить от команды Стефана Да Косты и выиграли со счётом 3:0. Дубль в составе ЦСКА сделал Слепышев.

ЦСКА не пропустил пятый матч подряд, выиграв три последние встречи с одинаковым счётом 3:0. Разрыв в 5 очков между ЦСКА и СКА сохранился, но будем надеяться, что команда Ильи Воробьёва навяжет борьбу за первенство в конференции.

Вместе с вратарём ЦСКА Юханссоном заработали сегодня «сухари» астанинец Карлссон и магнитогорец Загидулин.

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