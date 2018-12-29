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Дубль Рундблада спас СКА во Владивостоке

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Пока Патрик Хёрсли восстанавливается от травмы, другой защитник-легионер СКА дважды забил «Адмиралу».

Если просто посмотреть на составы СКА и «Адмирала», то может создаться впечатление: встретились команды абсолютно разного класса. В первом звене «Адмирала» играют братья Стрельцовы и 36-летний Коньков, а в четвёртой тройке нападения СКА на лёд сегодня вышли Кетов, Каблуков и Кручинин. К тому же в составе «Адмирала» играл всего один легионер – Кубат.

Но первый период СКА полностью проиграл, пропустив две шайбы. Сначала Козловский реализовал большинство, после чего Александр Стрельцов удвоил преимущество «Моряков». Сенсации не позволил состояться Давид Рундблад, сыгравший «за себя и за того парня» (Патрика Хёрсли). Нет в составе «пушки» Хёрсли – значит дважды в самый нужный момент забросил другой швед. Дубль Рундблада в третьем периоде перевёл встречу в овертайм. Победу СКА принесла шайба Якупова с передачи бывшего игрока «Адмирала» Бывальцева (Алексей недолго побыл в составе владивостокского клуба).

«Питерец.ру» отмечает хорошую игру голкипера хозяев Серебрякова, отразившего 39 бросков по своим воротам.

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