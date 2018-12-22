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Крах СКА в игре с ЦСКА на «Газпром-Арене»

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51
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Вряд ли почти 70 тысяч зрителей ожидали увидеть 1:4 по окончании противостояния гигантов КХЛ.

Поражения СКА от ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги обрели форму пугающей закономерности. После проигранной серии плей-офф весной СКА проиграл оппонентам из Москвы четвёртый подряд матч «регулярки».

Вышел на эту игру и Павел Дацюк, о проблемах которого в последнее время пишут многие СМИ. Дошло даже до слуха, что Дацюк может вернуться в НХЛ, хотя сам он намерен завершить карьеру в другом месте.

Не помог сегодня СКА даже «заокеанский» приём Виктора Тихонова, который сцепился с одним из хоккеистов ЦСКА. Если команда проигрывает, подобный эпизод может подстегнуть её на новый штурм. Однако московские гости не дали невским армейцам шанса приблизиться к себе: 0:3 превратилось в 1:4, когда Хансен в эндшпиле поразил пустые ворота.

«Питерец.ру» надеется, что Илья Воробьёв сделает выводы из серии поражений от ЦСКА. Иначе СКА снова останется без финала Кубка Гагарина, хотя можно питать слабые надежды на «Локомотив» или «Йокерит», которым номинально по силам выбить грозный ЦСКА из плей-офф.

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