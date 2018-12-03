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«Зенит» проиграл в Туле, четырежды пропустив от «Арсенала»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Лука Джорджевич против «Зенита» не сыграл, что не помешало «Арсеналу» победить – 4:2.  

3:3 в Туле в прошлом чемпионате России должны были серьёзно настроить «Зенит». Да ещё и преследователи теряют очки, казалось бы – самое время «сине-бело-голубым» увеличивать отрыв.

Сергей Семак второй раз подряд выпустил в стартовом составе Эрнани: бразилец мог забить в победной встрече с «Ростовом». Сыграл сегодня Эрнани достойно (гол+пас), чего не скажешь обо всей петербургской команде. Пропускать 4 гола от тульского «Арсенала» – как это характеризует игравших с первых минут Ивановича, Мевлю и Анюкова?

Смольникова выпустили на поле при счёте 2:2 во втором тайме, и «Зенит» сразу же пропустил третий мяч, а вскоре – и четвёртый. Победный гол забил Эванс Кангва, при этом результативную ошибку совершил Мевля.

«Питерец.ру» заметил, как плохо в последнее время «Зенит» играет в гостевых матчах. После казусного поражения от «Анжи» выиграть подопечным Семака удалось только в Самаре, да и то с минимальным счётом. «Краснодар» в 16-м туре переиграл «Урал» со счётом 2:0 и отставание между лидирующим «Зенитом» и «Быками» составляет всего 2 очка.

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